Incendi, in Sicilia oltre 8000 interventi: “Situazione drammatica”

Inizia la conta dei danni, dopo un weekend di fuoco e incendi in Sicilia. Per il capo della Protezione civile è stata "una giornata drammatica".

In tutta Italia ci sono stati 37.407 interventi dei Vigili del fuoco che hanno cercato di spegnere le fiamme su tutto il territorio nazionale. Solo in Sicilia sono stati circa 8.669 le operazioni di spegnimento. Proprio nelle ultime ore il premier Draghi ha firmato un nuovo Dpcm per lo Stato di mobilitazione nazionale.

“Ieri abbiamo avuto una giornata drammatica, con più di 50 richieste nazionali che hanno interessato tutto il Centrosud”, ha dichiarato Fabrizio Curcio, capo della Protezione civile a Morning News su Canale 5.

Solo nelle ultime 24 ore la Sicilia è stata interessata da 257 interventi tra la zona di Catania, Palermo, Agrigento, Caltanissetta e Siracusa.

“Il nostro bosco è parte della nostra cultura, non dobbiamo ricordarci di lui solo a luglio, agosto e settembre. Ricordiamoci dei boschi e della vegetazione tutto l’anno”, ha dichiarato Curcio.