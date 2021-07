Catania, aeroporto Fontanarossa: ritardi e possibili dirottamenti dei voli

Ritardi nei voli in partenza dello scalo etneo e possibili dirottamenti per i voli in arrivo: le ultime notizie sull'aeroporto Fontanarossa di Catania.

L’importante quantità di incendi che ha colpito quest’oggi la città di Catania, ha costretto lo scalo catanese di Fontanarossa a chiudere le piste del proprio aeroporto. Elevato il fumo che ha oscurato il cielo di gran parte della città, soprattutto nei quartieri della zona Sud catanese, dove è ubicato l’aeroporto etneo.

Immediata la comunicazione ufficiale delle autorità aeroportuali, per permettere l’intervento degli elicotteri dei Vigili del Fuoco nelle aree interessate. Proprio un aerogiro è in volo sulla playa di Catania, a causa del vasto incendio che ha colpito il lido Le Capannine sul litorale sabbioso etneo.

Diversi i disagi sui voli in partenza e in arrivo dello scalo catanese, con inevitabili ritardi su entrambi i fronti. In particolare, non sono esclusi dirottamenti in altri aeroporti per quanto riguarda i voli in arrivo a Catania, nazionali ed internazionali. Si attendono sviluppi e novità ufficiali da parte delle autorità aeroportuali.

Questo il comunicato dell’aeroporto di Catania: “A causa dei forti incendi che stanno interessando le zone limitrofe allo scalo aeroportuale, l’Aeroporto di Catania si trova costretto a sospendere tutte le operazioni di volo per permettere l’intervento del nucleo Elicotteri dei Vigili del Fuoco“.

“Questo provocherà inevitabilmente ritardi e possibili dirottamenti sui voli in arrivo e in partenza” conclude la nota ufficiale.