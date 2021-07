Incendi Catania: chiuso temporaneamente l’aeroporto Fontanarossa

Chiuso lo scalo di Fontanarossa a causa dei molteplici incendi che hanno colpito la zona Sud di Catania: ritardi e possibili dirottamenti dei voli in arrivo.

L’aeroporto Fontanarossa di Catania, attraverso i suoi canali ufficiali, ha comunicato la temporanea chiusura dello scalo etneo per le prossime ore. A decretare tale scelta, l’incredibile mole di incendi che ha colpito quest’oggi gran parte dell’area Sud della città di Catania.

Diverse le segnalazioni effettuate dai cittadini alle Forze dell’Ordine, con vasti incendi riscontrati in diverse zone cittadine; a partire da via Palermo, dove un importante rogo ha causato il divieto di transito e l’evacuazione di diversi cittadini dalle proprie abitazioni.

“A causa dei forti incendi che stanno interessando le zone limitrofe allo scalo aeroportuale, l’Aeroporto di Catania si trova costretto a sospendere tutte le operazioni di volo per permettere l’intervento del nucleo Elicotteri dei Vigili del Fuoco“, comunica lo scalo catanese.

Inevitabilmente i ritardi dei voli in partenza, così come è viva la possibilità di dirottamenti in altri aeroporti dei voli previsti in arrivo nello scalo etneo.