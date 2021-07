Incendi in Sicilia a causa delle alte temperature: fiamme anche a Catania

Incendi a Catania, nell'ultima ora, a causa del forte caldo che sta invadendo tutta la provincia etnea. Sul posto i vigili del fuoco per cercare di domare le fiamme.

Il caldo africano in Sicilia non sembrerebbe dar tregua. Tuttavia, negli ultimi giorni la Protezione Civile ha annunciato rischio incendio in alcune città classificandole con “bollino rosso” per le temperature elevate che incomberanno a partire da oggi.

Il Meteo Sicilia, tuttavia, riporta temperature elevate con picchi fino a 42 gradi a Catania e provincia con la possibilità di rischio incendi. Infatti, tali temperature alte hanno fatto divampare, nelle ultime ore, incendi lungo il Viale Biagio Pecorino a Catania e in zona Corso Duca D’Aosta. In Viale Biagio Pecorino le fiamme hanno arso un terreno a ridosso di un residence e hanno lambito un parcheggio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare l’incendio.

Un altro enorme incendio è divampato nei pressi di Corso Indipendenza e Via Palermo, altezza svincolo asse attrezzato con divieto di transito. Attualmente sono impegnati vari mezzi dei Vigili del Fuoco e diverse squadre per cercare di spegnere le fiamme.

Attualmente, le richieste di intervento sono 70 in totale. Tra cui, 30 in zona Catania, 15 segnalate tra Paternò, Ragalna e Biancavilla e 14 in provincia di Caltanissetta.