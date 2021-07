In Sicilia è allerta incendi: a Enna fiamme anche nel centro abitato [VIDEO]

A Enna squadre di Vigili del Fuoco, Protezione Civile e Forestale impegnate nel domare gli incendi arrivati anche nel centro abitato. Il video.

Da ieri notte la Protezione civile e i Vigili del fuoco sono impegnati nell’affrontare un vasto incendio nelle campagne della Sicilia centrale. Nella zona del Belvedere di Enna già nella serata di ieri molti abitanti hanno passato la notte fuori casa, ma le fiamme non sono state ancora domate.

Otto squadre di Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Enna e del Distaccamento di Petralia, personale della Forestale e della Protezione Civile locale, sono intervenute a Enna, in Corso Sicilia. Le fiamme lambiscono il centro abitato e sono entrati in azione anche due Canadair della flotta aerea Antincendi.

Le alte temperature che da qualche giorno si sono abbattute sulla Sicilia favoriscono il propagarsi di questi incendi. Fiamme e fumo a Enna hanno oscurato il cielo, una situazione che per il momento non raggiunge la gravità degli incendi già visti nelle scorse settimane in Sardegna.