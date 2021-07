Meteo Sicilia, a Catania allerta rossa per incendi: le previsioni del weekend

Meteo Sicilia: allerte per rischio incendi e ondate di calore anomalo riguardano ancora l'Isola. Inoltre, un weekend caldissimo attende cittadini e turisti in visita.

Meteo Sicilia: il caldo continua a farsi sentire in questi giorni. Già da oggi, le temperature roventi colpiranno l’Isola, sfiorando o superando anche i 40°.

Per le giornate di oggi e domani, la Protezione Civile regionale ha diramato avvisi di allerta per incendi e ondate di calore. Non resta esclusa Catania. Le condizioni meteo generali vedranno il sole protagonista, con venti deboli o moderati e mari calmi.

Meteo Sicilia: è allarme per le province siciliane

Dall’ultimo bollettino della Protezione Civile regionale si emerge un rischio elevato di incendi e ondate di calore.

In base ai livelli predisposti, per le ondate di calore, il bollino arancione è oggi previsto per Palermo, dove la temperatura massima si attesterà sui 36 gradi, mentre questo sarà giallo per Catania e Messina. Previsti, invece, 39 gradi nel Nisseno. L’afa giungerà anche a Ragusa e Siracusa, dove le temperature si aggireranno almeno attorno ai 35 gradi.

Rischio incendi, invece, a Catania e Enna, che in questo caso registrano allerta rossa. Precisamente, si prevedono ondate di calore a rischio elevato che dovrebbero persistere per tre o più giorni consecutivi, per cui sono anche necessari interventi preventivi per la popolazione.

Per il resto della Sicilia, prevale uno stato di preallerta, con condizioni meteorologiche che potrebbero avere conseguenze negative sulla salute e sulla popolazione a rischio.

Meteo Sicilia: le previsioni del weekend

Il weekend non riserverà notizie positive ma soltanto maggior caldo: già da domani, 30 luglio, le temperature aumenteranno in tutta l’Isola raggiungendo persino 43° a Siracusa. Sarà allerta rossa per caldo anomalo a Palermo. Non andrà meglio sabato, dove il termometro attesterà 40° a Ragusa e Caltanissetta e 42° a Siracusa. Infine, domenica saluteremo agosto con temperature massime ancora altissime: per citarne alcune, 40° ad Agrigento, 41 a Ragusa e 43 a Siracusa.

E a Catania? Domani, 30 luglio, per il capoluogo etneo è prevista allerta arancione per caldo anomalo (corrispondente al livello 2 di rischio). Ma la provincia sarà colpita dall’afa per tutto il weekend. Di fatto è prevista una temperatura massima di 41° almeno fino a domenica.