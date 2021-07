Meteo Sicilia, è allerta per caldo e rischio incendi: a Catania fino a 41 gradi

Meteo Sicilia: diramata allerta arancione per ondate di calore su tutta l'isola. Inoltre, alcune province hanno livello di preallerta rosso per rischio incendi. Di seguito le temperature per i prossimi giorni.

Meteo Sicilia: ancora forti ondate di calore su tutta la Regione, con rischio elevato di incendi e allerta gialla e arancione per le giornate di oggi 28 luglio e domani 29. Dopo un breve periodo di stop dalle ondate di calore, in questi giorni il caldo africano arriverà di nuovo su tutto il territorio siciliano con temperature che supereranno i 40 gradi.

Meteo Sicilia: le temperature per i prossimi giorni

Come riporta l’ultimo bollettino della Protezione Civile della Regione Siciliana, nei prossimi giorni il rischio incendi per ondate di calore è “allerta rossa” per alcune province. Tuttavia, nelle province di Caltanissetta ed Enna nelle giornate del 28 luglio e 29 il rischio incendio è di allerta rossa mentre nelle altre province siciliane è allerta arancione, compresa la provincia di Catania.

A tal proposito, nelle scorse ore, un grosso incendio è divampato sulle pendici di Enna, dove le fiamme sospinte del vento hanno rapidamente risalito il costone lambendo l’abitato. Tuttavia, è stato necessario l’intervento di un Canadair.

Come indicato dal bollettino della Protezione Civile, nei prossimi giorni (ovvero nelle giornate di oggi e domani) per quanto riguarda Meteo Sicilia sono attese anche ondate di calore con rischio di allerta arancione e gialla nelle province di Catania, Enna e Palermo dove le temperature oscilleranno dai 36 ai 38 gradi.

Tuttavia, però, il meteo.it riporta temperature più alte rispetto al bollettino della protezione civile. Infatti, a Siracusa, le temperature nella giornata odierna sfioreranno i 40 gradi. Le province di Agrigento, Ragusa, Caltanissetta e Catania invece si mangeranno al di sotto dei 40 gradi con temperature che oscilleranno tra i 37 e i 39 gradi.

Meteo Catania

Nella provincia etnea, il bollettino della Protezione Civile, segnala allerta arancione per incendi. Inoltre, per la giornata di oggi è prevista allerta gialla per ondate di calore (con temperature fino a 37 gradi) e allerta arancione per la giornata di domani 29 luglio (con temperature percepite fino a 41 gradi).