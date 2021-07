Meteo Sicilia, è allerta rossa per incendi: nel weekend attesi 42 gradi a Catania

Continua il grande caldo sull'Isola e specialmente a Catania: ecco le previsioni per i prossimi giorni.

La Protezione Civile regionale ha diffuso un bollettino di allerta per rischio incendi e ondate di calore per oggi, 30 luglio 2021, e domani 31 luglio. Le previsioni vedono rossa tutta l’Isola, ad eccezione delle zone di Messina e Agrigento che, secondo la Protezione Civile, sarebbero gialle, quindi in preallerta.

Meteo Sicilia

Le temperature di tutta l’isola fanno prevedere un weekend chiusi in casa con l’aria condizionata: basti pensare che la temperatura più bassa di oggi sarà di 20 gradi con la massima di 35 gradi ad Enna. La temperatura più alta, invece, sarà a Siracusa con 43 gradi.

Le previsioni per la giornata di domani non sembrano variare di molto, infatti, la città siciliana più calda sarà sempre Siracusa, stavolta con 42 gradi, mentre quella meno calda sarà Trapani con 34 gradi.

Anche domenica 1 agosto la situazione rimarrà invariata, con Siracusa in cima alla classifica con 43 gradi e Trapani sempre con 34.

Meteo Catania

Anche Catania non si salva dall’afa di questo weekend, anzi, secondo la Protezione Civile, i livelli di allerta per rischio incendi, nella giornata di oggi, sono alti, mentre il rischio ondate di calore è di livello 2, con una temperatura massima percepita di 41 gradi.

Sabato 31 luglio, invece, la temperatura percepita sarà al di sopra dei 40 gradi con temperature elevate durante le prime ore pomeridiane. Nella giornata di domenica picchi fino a 42 gradi.