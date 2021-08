Meteo Sicilia, ancora ondate di caldo: le previsioni della settimana

Sole e caldo continuano ad essere i protagonisti della Sicilia con picchi che toccheranno i 40°. Le previsioni della settimana.

Nel corso dei prossimi giorni, il caldo continuerà a persistere in tutta l’Isola, con picchi che toccheranno i 44 gradi. Situazione totalmente diversa al Nord che, da domani martedì 03 agosto, passerà ad un tempo più instabile con rovesci e temporali.

Per tutta la settimana, tra martedì 3 e venerdì 6, farà ancora molto caldo con valori termici che superano la media climatica prevista. L’anticiclone africano risulterà forte nella parte meridionale, mentre nel lato settentrionale, l’ondata sarà più instabile con aria più fresca. Dal centro nord in giù, prevale tanto tanto sole e caldo afoso in particolare su Sicilia, Calabria e Puglia.

Per la Sicilia, la Protezione civile ha già diramato un bollettino di allerta per rischio incendi e ondate di calore che vale fino alla giornata di venerdì 6 agosto.

Anche Catania continua ad essere colpita dal caldo intenso: per i prossimi giorni si prevendono temperature che raggiungeranno sempre la soglia dei 40° con una minima invece di 24/26°. Previsti sole e caldo, con venti deboli o moderati tra le giornate di mercoledì 4 agosto e giovedì 5.