Meteo Sicilia, continua il caldo anomalo a Catania: è nuova allerta rossa

Meteo Sicilia: ancora allerta rossa per ondate di calore a Catania. Le nuove previsioni estrapolate dall'ultimo avviso della Protezione Civile locale.

Meteo Sicilia: il caldo non si placa ma continua a colpire duramente l’Isola. La Protezione Civile Regionale continua a diramare allerte per ondate di calore anomalo e rischio incendi.

Meteo Sicilia: è ancora rischio incendi

Nello specifico, secondo quanto indicato dall’ultimo avviso appena reso pubblico, gli incendi potrebbero riguardare in particolare le zone di:

Enna;

Messina;

Palermo;

Trapani.

Per queste aree è prevista allerta rossa. Per il resto della Sicilia, invece, si indica allerta arancione.

Nel frattempo, si è concluso il vertice sull’emergenza incendi nell’Isola: sono state annunciate le misure da riservare, nello specifico, agli stabilimenti balneari del territorio.

Meteo Sicilia: caldo anomalo a Catania

Brutte notizie per la città di Catania che anche per i prossimi due giorni continuerà a soffrire per via del caldo. E più di altre aree dell’Isola. Di fatto, secondo quanto indicato nel corso di questo pomeriggio dalla Protezione Civile locale, per il capoluogo etneo è previsto un livello di allerta 3 (che corrisponde al colore rosso). Ciò varrà sia per domani, 3 agosto, che per mercoledì 4 agosto. Si prevedono picchi di 41 gradi.

Andrà ricordato che con questo livello si fa riferimento ad ondate di calore che possono persistere per tre o più giorni consecutivi. Per tale ragione, gli esperti invitano ad adottare interventi di prevenzione per la popolazione più a rischio (in particolare anziani, giovanissimi e soggetti fragili).

E le altre città? Domani a Palermo è allerta arancione per il caldo (livello 2). Mercoledì, invece, si passerà al livello 3 al pari di Catania: il termometro dovrebbe raggiungere i 39 gradi. Con il livello 2 di allerta si indicano “temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione a rischio”.

A Messina, invece, si percepiranno 37 gradi: si indica, di conseguenza, allerta gialla (meno allarmante delle altre due) sia per il 3 che per il 4 agosto.