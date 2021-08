Meteo Sicilia, caldo africano agli sgoccioli: le previsioni per i prossimi giorni

Meteo Sicilia: le alte temperature potrebbero avere, secondo le ultime previsioni, le ore contate. Che tempo farà nei prossimi giorni?

Meteo Sicilia: sono giorni difficilissimi per l’Isola, stretta nella morsa del tremendo caldo africano. La popolazione tende ad uscire il meno possibile, rifugiandosi nella frescura di un ventilatore o, meglio ancora, di un condizionatore. I più coraggiosi si riversano in spiaggia, cercando sollievo con un lungo bagno o all’ombra del proprio ombrellone: ma il gran caldo si fa sentire, smorzando anche il più resistente alla canicola.

Ma secondo le nuove previsioni, alla forte e distruttiva morsa del caldo, potrebbe esservi una fine: le temperature, infatti, starebbero cominciando ad abbassarsi, facendo tornare l’Isola ad un’estate meno rovente, più vivibile e, di conseguenza, godibile. Ma quali sono le previsioni in arrivo per la Sicilia?

Meteo Sicilia: le previsioni per i prossimi giorni

Secondo meteo.it, le temperature sarebbero destinate a cambiare da dopodomani, 5 agosto. Come annunciato, vi sarà “più sole al Sud, in Sicilia e Sardegna”, ma “il caldo tenderà a calare al Centro-Sud, con temperature che potrebbero superare localmente i 35 gradi solo in Sicilia e Calabria”.

La situazione andrà migliorando ancor di più nei giorni a seguire: come riportato dal sito, “si attenua ulteriormente il caldo al Sud con punte intorno ai 35 gradi ancora possibili sulla Sicilia”. Una nuova, leggera impennata potrebbe però verificarsi durante il weekend: vi sarà “un tempo generalmente stabile e soleggiato al Centro-Sud, ma con un nuovo possibile aumento delle temperature”

Per quanto riguarda la prossima settimana, la situazione risulta ancora incerta: potrebbero verificarsi ulteriori ribassi, così come, al contrario, potrebbero arrivare nuovi alti picchi con temperature sopra i 35°. Cresce dunque l’attesa tra gli abitanti dell’Isola, curiosi sul come affrontare una settimana che comprende tanto San Lorenzo quanto Ferragosto.

Nel frattempo, almeno per questa settimana, le alte temperature avrebbero le ore contate in Sicilia: gli abitanti dell’Isola dovranno resistere ancora qualche giorno prima di vedere un leggero miglioramento della difficile situazione creatasi negli ultimi giorni.