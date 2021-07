Aeroporto, chiuso temporaneamente lo scalo Etneo a causa degli incendi: le ultime info

L'Aeroporto di Catania ha annunciato che lo scalo etneo rimarrà chiuso fino a nuovo ordino a causa delle fiamme che divampano in prossimità dello scalo etneo.

Il caldo anomale ha causato una serie di incendi in tutto il territorio di Catania. Alla luce di ciò, l’Aeroporto di Catania Fontanarossa, ha annunciato che chiuderà lo scalo etneo a causa delle fiamme che divampano in tutto il territorio adiacente all’Aeroporto.

Tuttavia, i voli saranno sospesi per permettere l’intervento del nucleo Elicotteri dei Vigili del Fuoco. Inoltre, è stato comunicato che tale chiusura provocherà inevitabilmente ritardi e possibili dirottamenti sui voli in arrivo e in partenza.