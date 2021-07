Non c’è tregua per Catania, ancora fiamme e incendi: le zone coinvolte

Non c'è tregua per la città di Catania, dove stamattina continuano gli interventi dei Vigili del Fuoco per spegnere ancora alcuni focolai. Tutti gli aggiornamenti.

Catania si è svegliata distrutta dalle fiamme: in tutta la giornata di ieri è stata colpita da molteplici incendi in varie zone della città, tra cui Corso Indipendenza e via Palermo.

Stamattina i Vigili continuano ad essere impegnati in attività di spegnimento degli incendi a causa dei vari focolai attivi. Nelle prime ore di stamattina, gli interventi si sono concentrati nella zona dei villaggi, sulla fascia ionica, a partire da San Francesco La Rena fino all’area di Vaccarizzo. Qualche intervento anche a Sud di Catania, nella zona industriale, e poi ancora ad Adrano.

Sul posto quattro squadre di rinforzo, due dai comandi provinciali dei Vigili del Fuoco di Messina e di Ragusa e due squadre boschive di personale catanese.