Morto studente siciliano scomparso: il corpo ritrovato carbonizzato nelle campagne

Lo studente Francesco Pantaleo di 27 anni siciliano, scomparso qualche giorno fa a Pisa, ha avuto la peggio. La storia si conclude nel peggior dei modi. Infatti, il suo corpo è stato trovato carbonizzato nelle campagne di San Giuliano Terme a Pisa.

Il suo corpo è stato identificato attraverso i campione di dna concessi dai genitori agli inquirenti. La sua scomparsa è sfociata in una tragedia. L’allarme era stata lanciata qualche giorno fa dai genitori e si temeva una fuga per l’ultimo esame non superato. Tuttavia, le verifiche della sua morte sono ancora in fase di chiarimento.