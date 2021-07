Test Medicina 2021: il numero iscritti per ateneo

Test Medicina 2021: il Mur ha reso noto il numero degli iscritti alle prove per l'anno accademico 2021/22. Di seguito gli iscritti per ogni singolo ateneo italiano e i posti disponibili.

Lo scorso giovedì 22 luglio alle ore 15 si sono chiuse le iscrizioni per il Test Medicina 2021, insieme a Odontoiatria e Medicina Veterinaria, su universitaly e il Mur ha diffuso i numeri degli iscritti alla prova per ateneo. Tuttavia, quest’anno le candidature inoltrate per partecipare al test in italiano ammontano a 63.972, circa 3mila in meno rispetto allo scorso anno.

Test Medicina 2021: le iscrizioni

Il MUR ha dato segnalazione che per il Test Medicina 2021 sono state appuntate un totale di 77.376 iscrizioni, tra prove in italiano e prove in inglese delle quali:

63.972 per sostenere i corsi in lingua italiana, le cui prove di ammissione si svolgeranno il venerdì del 3 settembre 2021;

13.404 per quelli in lingua inglese, le cui prove saranno tenute giovedì 9 settembre 2021.

Trattandosi di veri e propri concorsi pubblici, agli aspiranti futuri medici, per partecipare alla prova di ammissione, sarà richiesta l’esposizione del green pass.

Tuttavia, quest’anno c’è da ricordare che le iscrizioni non rappresentano il numero degli studenti che ha messo un determinato ateneo come prima preferenza, ma solo il numero degli studenti che lo sosterrà in quell’università quest’anno.

Posti provvisori disponibili

Stando alle indicazioni fornite fino a questo momento, i posti di ingresso sono:

14.020 per il Test Medicina e Chirurgia;

e Chirurgia; 1.253 per Odontoiatria e protesi dentaria;

877 quelli per Veterinaria ripartiti per tute le Università italiane.

Il MUR ha sottolineato che i posti disponibili sono attualmente provvisori, in quanto manca ancora l’accordo Stato-Regioni che si sarebbe dovuto concludere nel mese di aprile. In attesa del decreto definitivo, sono state comunque pubblicate le tabelle con le relative suddivisioni dei posti per le diverse sedi.

Test medicina 2021: numero iscritti per ateneo

Di seguito la lista degli iscritti alla prova per ogni singolo ateneo.

Università del Molise: totale posti 103, numero iscritti 299;

Università di Catanzaro: totale posti 352, numero iscritti 1142;

Università di Ferrara: totale posti 650, numero iscritti 304;

Università di Messina: totale posti 406, numero iscritti 1072;

Università di Padova: totale posti 86, numero iscritti 2738;

Università di Pisa: totale posti 290, numero iscritti 1179;

Università di Siena: totale posti, numero iscritti 713;

Università di Torino: totale posti 359, numero iscritti 2259;

Università di Varese-Insubria: totale posti 171, numero iscritti 1475;

Questo è un articolo informativo, per questo vi consigliamo sempre un’attenta lettura del bando e degli allegati in quanto documenti ufficiali.

In aggiornamento