Metro Catania, stazione Cibali apre al pubblico: ufficiale la data di inaugurazione

Il 27 luglio aprirà ufficialmente la stazione della metropolitana di Catania "Cibali". Di seguito i dettagli.

Dopo vari tentativi di apertura c’è l’ufficialità riguardante l’apertura della fermata della metropolitana di Catania “Cibali”. La stazione sarà attiva da martedì 27 luglio 2021, dalle ore 12.00.

L’attivazione della stazione Cibali, accessibile dagli ingressi di Via Galermo e di Via Bergamo, porterà così a dieci il numero di stazioni della linea Metropolitana, completando la tratta Nesima-Stesicoro.

Da martedì 27 luglio, dunque, i treni in corsa lungo la tratta di sette chilometri a doppio binario Nesima-Stesicoro, interamente sottoterra, provvederanno a effettuare la fermata anche qui, cominciando così a ripagare anche i sacrifici dei residenti della zona, che per parecchi anni hanno dovuto convivere con un cantiere che sembrava infinito. Ma l’attesa è finalmente giunta al termine e per gli utenti di Cibali sarà ora possibile raggiungere il cuore di Catania in poco più di dieci minuti