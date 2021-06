Metro Catania, stazione Cibali pronta per l’inaugurazione [FOTO]

L'esterno della stazione metro Cibali si presenta ultimata: questa volta l'inaugurazione potrebbe essere davvero vicina.

L’apertura della stazione metro Cibali ora sembra davvero imminente. In alcune foto, di fatto, l’area esterna della stazione in questione si mostra completata, praticamente pronta per l’inaugurazione.

D’altronde nelle scorse settimane il direttore generale della Ferrovia Circumetnea, Salvatore Fiore, aveva annunciato nel corso di un’intervista a La Sicilia di ritenere giugno “il mese della messa in esercizio della stazione Cibali”. Andrà ricordato che l’apertura della stazione metro Cibali è stata più volte posticipata, prima dovuti ai lavori e successivamente alla pandemia da coronavirus.

Di seguito, alcune foto recenti.