Coronavirus Sicilia, Catania provincia con più contagi: il bollettino

Pubblicato il bollettino giornaliero con i positivi nelle ultime 24 ore. Catania è la provincia più colpita. I dati provincia per provincia.

Il nuovo bollettino del Ministero della Salute, evidenzia 520 nuovi positivi nelle ultime 24 ore in Sicilia con un totale di 6.603 attualmente positivi nell’Isola. Inoltre, nelle ultime 24 ore sono deceduti in 2. Ad oggi, i numeri sono raddoppiati rispetto alla settimana passata. Anche in Italia, la situazione non è delle migliori. Infatti, i nuovi positivi al coronavirus sono 3.558 a fronte dei 54.866 attualmente contagiati.

I dati per provincia