TFA Sostegno VI ciclo: i bandi delle università siciliane e le info per partecipare. Scadenze, requisiti e modalità di iscrizione alle prove di ammissione.

Sono in tutto 22mila i posti messi a bando per il TFA Sostegno 2021. Di questi, la maggior parte andrà al Sud Italia. In particolare, la Sicilia ha messo a disposizione per la formazione dei docenti quasi 5mila posti, distribuiti tra gli atenei dell’Isola. Di seguito vediamo le info sulla prova, la distribuzione dei posti e i bandi delle singole università siciliane.

TFA Sostegno 2021: i bandi delle università siciliane

I corsi di formazione per le università siciliane sono, al momento, in fase di pubblicazione. A livello nazionale, gli atenei dell’Isola hanno il numero più alto di posti a disposizione per il TFA Sostegno 2021. Le prime sono Palermo e Messina, con 1.400 posti a testa; seguono l’università di Enna Kore (1.125) e l’università di Catania (1.000).

Alcuni atenei hanno già pubblicato le prime informazioni disponibili, negli altri casi si aspetta ancora il bando.

Università di Catania

In aggiornamento.

Università di Palermo

In aggiornamento.

Università di Enna Kore

Le domande per partecipare al corso TFA Sostegno VI ciclo all’Università di Enna Kore hanno diverse scadenze a seconda del grado scolastico a cui si è interessati. In particolare:

giovedì 16 settembre : scuola dell’infanzia;

: scuola dell’infanzia; lunedì 20 settembre : scuola primaria e scuola secondaria di I grado;

: scuola primaria e scuola secondaria di I grado; lunedì 27 settembre: scuola secondaria di II grado.

Tutte le informazioni su procedura di ammissione, costi e requisiti sono disponibili al bando inerente il TFA Sostegno VI ciclo pubblicato dall’ateneo.

Università di Messina

In aggiornamento.

TFA Sostegno VI ciclo: i posti in Sicilia

Il totale dei posti disponibili per il TFA Sostegno 2021 è di 4.925 unità, suddivisi a seconda del grado scolastico, dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di secondo grado. I posti verranno così ripartiti tra gli atenei:

Catania

Scuola dell’infanzia: 150

Scuola primaria: 250

Scuola secondaria di I grado: 250

Scuola secondaria di II grado: 350

Palermo

Scuola dell’infanzia: 200

Scuola primaria: 400

Scuola secondaria di I grado: 400

Scuola secondaria di II grado: 400

Enna Kore

Scuola dell’infanzia: 150

Scuola primaria: 300

Scuola secondaria di I grado: 200

Scuola secondaria di II grado: 450

Messina

Scuola dell’infanzia: 200

Scuola primaria: 400

Scuola secondaria di I grado: 400

Scuola secondaria di II grado: 400

TFA Sostegno 2021: le date delle prove

Le prove dei corsi di formazione per il sostegno si svolgeranno entro la fine di settembre, con date diverse a seconda del grado scolastico di riferimento. Si riporta di seguito il calendario con le date pubblicate nel decreto emesso dal Ministero dell’Università e della Ricerca.