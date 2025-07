Graduatorie GPS 2025/26: Con le Graduatorie GPS 2025/26, arriva una novità importante per gli aspiranti insegnanti di sostegno con titolo estero in attesa di riconoscimento: il consolidamento della posizione nella prima fascia GPS. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con la nota n. 140431 del 20 giugno 2025, conferma che chi ha conseguito in Italia il TFA sostegno (Titolo di Formazione per l’Accompagnamento) può consolidare la propria posizione, anche se il titolo estero non è ancora riconosciuto. È un passo cruciale per il percorso verso l’insegnamento, grazie al comma 2‑bis dell’art. 7 del DL 71/2024.

Come funziona il consolidamento secondo l’USR

L’Ufficio Scolastico Regionale (USR) di Brindisi chiarisce in che modo funziona il consolidamento nella prima fascia GPS. Il titolo estero non viene sostituito: resta valido per l’inclusione nella prima fascia e gli aspiranti vengono eliminati da eventuali fasce inferiori (seconda fascia o elenchi aggiuntivi). In questa fase, il titolo italiano non incide sul punteggio: serve principalmente a confermare la permanenza in prima fascia, migliorando le possibilità di ottenere incarichi per il sostegno.

Le conseguenze per chi consolida la posizione

Il consolidamento nella Graduatoria GPS 2025/26 comporta vantaggi concreti:

Mantenimento del titolo estero e procedura di riconoscimento in corso.

Accesso alle supplenze per il ruolo da GPS prima fascia, incluse le “mini call” veloci su posti vacanti.

In vista dell’aggiornamento GPS 2026, possibilità di inserire come titolo principale quello che porterà vantaggio in termini di punteggio (italiano o estero), a scelta dell’aspirante.

Graduatorie GPS 2025/26 e opportunità di supplenza

Le Graduatorie GPS 2025/26 rappresentano un importante momento per il personale docente: definiscono l’ordine di chiamata per le supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche. Grazie al consolidamento, gli insegnanti di sostegno con titolo estero riconosciuto, pur in attesa dell’esito, possono posizionarsi stabilmente nella fascia più alta, migliorando le loro chance di ricevere incarichi. Una conquista importante per garantire continuità didattica e utilizzare la propria formazione in modo pienamente efficace.