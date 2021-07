TFA Sostegno 2021 al via con 22mila posti: la divisione per università

TFA Sostegno 2021, VI ciclo al via. Ecco il decreto pubblicato dal Ministero dell'Università e la ripartizione dei posti disponibili in ogni ateneo.

TFA Sostegno 2021, il VI ciclo può finalmente iniziare. In data 6 luglio, la ministra per l’Università e la ricerca Cristina Messa ha firmato il decreto con la ripartizione dei posti ateneo per ateneo per i corsi che partiranno durante il prossimo anno accademico. In tutto, dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di II grado, i posti disponibili nelle università sono oltre 22mila.

TFA Sostegno 2021: il decreto del Ministero

La regione con il maggior numero di posti è il Lazio, ma salgono i posti anche in Sicilia, dove sono disponibili quasi 5000 posti per i corsi di TFA del VI ciclo. I posti si riferiscono alle università autorizzate, che hanno presentato per l’anno accademico in corso (2020/2021) la propria offerta formativa.

Gli atenei autorizzati potranno quindi attivare i percorsi di formazione per conseguire la specializzazione per le attività di sostegno didattico agli studenti con disabilità nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado. Di seguito si riporta il decreto pubblicato dal Ministero dell’Università e della Ricerca.

Divisione posti TFA Sostegno

Come noto, ogni ateneo mette a disposizione un determinato numero di posti per i percorsi di TFA Sostegno, suddividendo le posizioni disponibili dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di II grado. La somma costituisce il totale dell’offerta formativa disponibile per singola università e viene pubblicata nell’allegato A del decreto.

Di seguito si riporta la suddivisione dei posti disponibili per il TFA VI Ciclo per il prossimo anno accademico, università per università.

All’interno del decreto pubblicato dal Ministero dell’Università e della ricerca sono presenti anche le date della prova preselettiva che coinvolgerà tutti i candidati. Le preselezioni per i corsi del TFA Sostegno si svolgeranno dal 20 al 30 settembre 2021. In particolare: