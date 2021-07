Concorso STEM: l’elenco degli ammessi all’orale

Proseguono le prove per il concorso STEM: prove difficili e che comportano pochi ammessi. Di seguito, i primi elenchi aggiornati con i risultati delle prove scritte.

Iniziano ad arrivare i primi risultati legati al concorso STEM. Si registrano pochi promossi alla prova orale. Le prove scritte hanno dimezzato i candidati: è quanto confermato dai primi numeri ufficiali.

Le prime segnalazioni erano state confermate da Orizzonte Scuola nella giornata di venerdì. I primi dati emersi sono quelli legati alle prove in Liguria e riguardano le classi A026 e A041. I posti disponibili sono, rispettivamente, 38 e 29, ma già con la prima selezione allo scritto, non si riusciranno a ricoprire tutti i i posti. Sono solo 23 i candidati che sono riusciti a superare la prima prova computer based per le rispettive classi di concorso e adesso dovranno sostenere la prova orale.

In totale, ben 175 candidati erano stati selezionati per la classe di Matematica A026, mentre erano in 85 per la classe di concorso A041 per Scienze e tecnologie informatiche.

Dati negativi arrivano anche dalla Puglia, dove su 339 canditati ammessi alla classe di matematica (A026), solo in 34 hanno superato la prova scritta, mentre per l’altra fascia riguardante la sezione informatica solo 96 candidati sono stati ammessi alla prova successiva, a fronte di 373 candidati.

Concorso STEM: prove difficili anche per Fisica

Nel frattempo, si sono tenute anche le prove di Fisica del concorso in questione. Secondo quanto dichiarato da alcuni partecipanti, anche queste prove sarebbero state troppo difficili. Inoltre, i candidati non hanno avuto la possibilità di prepararsi in modo adeguato per via della mancanza di tempo.

Risultati prova scritta

Di seguito i primi elenchi contenenti i risultati delle prove scritte del Concorso STEM 2021 e, dunque, degli ammessi a quella orale. Questi sono suddivisi per regione:

Campania

Liguria

Puglia

