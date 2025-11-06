Concorso docenti PNRR3: Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato i bandi DDG n. 2939/2025 per la scuola secondaria e DDG n. 2938/2025 per infanzia e primaria, relativi al Concorso docenti PNRR3. Si tratta della nuova tornata di reclutamento prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, finalizzata a immettere in ruolo migliaia di insegnanti su posto comune e sostegno.

Concorso docenti PNRR3: chi può partecipare e come si svolgono le prove

Il concorso prevede una prova scritta unica per ciascun grado di istruzione, valida per tutte le classi di concorso e per i posti di sostegno. I candidati che partecipano a entrambi i bandi (infanzia/primaria e secondaria) dovranno invece sostenere due prove distinte.

Per superare la prova sarà necessario ottenere almeno 70 punti su 100, rientrando nel triplo dei posti a bando per ciascuna classe di concorso, oppure conseguendo il punteggio minimo dell’ultimo candidato utile.

Le prove si svolgeranno nella regione indicata nella domanda di partecipazione, e le sedi verranno comunicate almeno 15 giorni prima della convocazione. Il Ministero non ha ancora ufficializzato le date di svolgimento.

Come richiedere assistenza e agevolazioni

I bandi del Concorso docenti PNRR3 introducono importanti misure di tutela per garantire la piena partecipazione di tutti i candidati.

In particolare, è possibile richiedere:

Assistenza durante la prova per candidati con patologie limitatrici dell’autonomia (art. 20 della legge 104/1992). Sostituzione della prova scritta con un colloquio orale o utilizzo di strumenti compensativi per candidati con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA). Prolungamento dei tempi per lo svolgimento delle prove. Spazi per l’allattamento e differimento della prova per candidate impossibilitate per gravidanza o allattamento.

Tutte le richieste dovevano essere indicate entro il 29 novembre nella domanda presentata sulla piattaforma “Concorsi e procedure selettive”, come previsto dall’art. 10, comma 5 del DDG n. 2939/2025.

Invio della documentazione agli USR

Dopo la compilazione della domanda online, i candidati devono inviare la documentazione all’Ufficio Scolastico Regionale (USR) di riferimento, seguendo le modalità comunicate da ciascun ufficio.

Le commissioni regionali valuteranno le richieste di assistenza e le eventuali deroghe concesse.

Sono previste giornate di prova differenziate per scuola dell’infanzia/primaria e secondaria, proprio per consentire la partecipazione dei candidati iscritti a entrambi i concorsi.

Quando si svolgerà il Concorso docenti PNRR3

Al momento, il Ministero non ha ancora comunicato le date ufficiali delle prove scritte, ma l’obiettivo è completare la procedura entro la prima metà del 2026 per consentire le immissioni in ruolo nel nuovo anno scolastico.