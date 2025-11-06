Concorso docenti PNRR3: Il Concorso docenti PNRR3 è disciplinato dal Decreto n. 205 del 26 ottobre 2023 per la scuola secondaria, dal Decreto n. 206 per infanzia e primaria e dal Decreto Interministeriale n. 8 del 19 gennaio 2024, che definisce requisiti, composizione e compensi delle commissioni giudicatrici.

I decreti stabiliscono chi può far parte delle commissioni, le incompatibilità, le modalità di selezione e i limiti economici dei compensi.

Composizione delle commissioni giudicatrici

Ogni commissione del Concorso PNRR3 è composta da:

un presidente,

due docenti,

un membro aggregato per la lingua inglese (se non già presente tra i docenti).

A ciascuna commissione è assegnato anche un segretario amministrativo.

Se i candidati superano le 500 unità, vengono istituite sottocommissioni aggiuntive per garantire una gestione più rapida delle prove.

La composizione deve garantire la presenza di entrambi i sessi, salvo casi di comprovata impossibilità.

Requisiti per i presidenti

Possono assumere il ruolo di presidente:

Professori universitari appartenenti ai settori disciplinari coerenti con la classe di concorso;

Dirigenti tecnici o scolastici, preferibilmente con esperienza nello specifico grado di istruzione o nel sostegno.

Per le commissioni del sostegno, sono richiesti titoli o esperienze specifiche nell’ambito dell’inclusione e della disabilità.

Requisiti per componenti e membri aggregati

I docenti delle scuole statali devono:

essere confermati in ruolo con almeno 5 anni di servizio;

possedere titoli o esperienze sull’uso delle tecnologie digitali nella didattica.

I docenti AFAM devono avere almeno 5 anni di servizio e appartenere al settore disciplinare coerente. Per i membri aggregati di lingua inglese è richiesta l’abilitazione nelle classi di concorso A-24, A-25 o B-02 e almeno 5 anni di anzianità di ruolo. In mancanza di candidati idonei, l’USR può nominare in deroga personale universitario esperto nel settore disciplinare.

Chi non può far parte delle commissioni

Non possono essere nominati presidenti o componenti coloro che:

hanno condanne penali o procedimenti disciplinari in corso;

sono pensionati da oltre 4 anni;

hanno parenti fino al quarto grado tra i candidati;

hanno tenuto corsi di preparazione ai concorsi nell’ultimo anno;

ricoprono cariche politiche o sindacali attive.

Compensi base

Secondo il Decreto n. 8/2024, i compensi base del Concorso docenti PNRR3 sono:

1.600 € per infanzia, primaria e docenti diplomati della secondaria;

1.800 € per docenti laureati della secondaria di I e II grado.

A questi si applicano le seguenti variazioni:

+10% per i presidenti,

–10% per i segretari,

–50% per i membri aggregati.

Compensi integrativi

I compensi integrativi vengono calcolati in base ai candidati esaminati nelle prove orali:

0,80 € per ogni candidato (infanzia, primaria, docenti diplomati),

1,00 € per ogni candidato (docenti laureati secondaria).

Se è prevista una prova pratica, il compenso aumenta dell’80%.

Anche qui valgono le maggiorazioni e riduzioni percentuali per presidenti e segretari.

Nel Concorso PNRR3 la prova scritta è corretta in modo automatizzato, quindi il compenso base per le commissioni è ridotto al 60%. Tuttavia, se la commissione conclude i lavori entro 120 giorni e valuta almeno 125 candidati al mese, il compenso base viene riconosciuto per intero.

Limiti ai compensi

I compensi complessivi non possono superare:

6.500 € per infanzia, primaria e docenti diplomati;

8.000 € per docenti laureati della secondaria;

10.000 € per dirigenti scolastici.

I limiti aumentano del 10% per i presidenti e si riducono del 20% per segretari e membri aggregati.