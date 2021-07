Vaccini a scuola, Musumeci pensa a obbligo per personale scolastico

Musumeci chiede che chi ha contatti con gli alunni venga vaccinato ed esclude il rientro scolastico in Dad a settembre.

Da settimane si parla di scuola e vaccini, con l’incognita di un nuovo anno di Dad a causa della diffusione delle varianti e del conseguente aumento di casi Covid. Anche il Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, è intervenuto sul tema in un’intervista al Corriere della Sera, invocando una sorta di obbligatorietà dei vaccini e correggendo i dati nazionali sulla Sicilia riguardanti insegnanti e personale Ata.

“I nostri dati non corrispondono a quelli che arrivano da Roma – spiega Musumeci -. Forse per un problema nel caricamento della piattaforma. In ogni caso, il personale scolastico vaccinato in Sicilia è circa il 70%, non il 56%. Comunque questa discrepanza non toglie nulla alla nostra ferma intenzione di continuare”.

A tal riguardo, Musumeci ha spiegato che la Regione cercherà di individuare, con il coinvolgimento dei dirigenti e dell’assessore all’Istruzione Roberto Lagalla, il personale scolastico non ancora vaccinato. Il governatore, inoltre, è intervenuto sui ritardi della campagna vaccinale sulla popolazione scolastica, spiegabile, almeno in parte, con la diffidenza nei confronti del vaccino AstraZeneca, rivolto proprio a docenti e personale Ata. Per rientrare in sicurezza in classe, però, secondo Musumeci non bastano gli sforzi fatti finora.

“Il vaccino non è un obbligo, come sappiamo – dichiara –, ma io penso che chi ha contatti con gli alunni dovrebbe essere vaccinato per poter lavorare. Naturalmente non è materia di mia competenza. Mi auguro che da Roma arrivi una posizione chiara”.

Per il momento viene esclusa, infine, la possibilità di tornare alla Dad in Sicilia: “Siamo convinti che riusciremo a completare la vaccinazione degli aventi diritto in tempo per far ripartire la scuola in presenza dal 16 settembre. Di sicuro l’ultima cosa che vorrei chiudere è la scuola. Il sacrificio sopportato dai ragazzi fin qui, davvero non merita di essere reiterato”.