Meteo Sicilia, torna la pioggia: diramata allerta gialla

Per giorni i siciliani hanno sopportato temperature "roventi" ma, almeno per le prossime ore, è prevista una svolta: è allerta meteo gialla.

Le previsioni meteo diffuse nelle scorse ore avevano già anticipato un temporaneo stop all’afa, l’arrivo di temporali ed un generale calo delle temperature in Sicilia. L’avviso regionale per il rischio meteo-idrogeologico diffuso dalla Protezione Civile, adesso, sembra confermare questo cambio di rotta.

Secondo il bollettino, per l’intera giornata di domani (17 luglio) è prevista un’allerta gialla per tutto il territorio regionale. In particolare, sono previste precipitazioni “da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati”.

Per quanto riguarda i venti, quelli nord-occidentali dovrebbero essere forti, con rinforzi di burrasca sui settori occidentali e meridionali.

Infine, secondo le previsioni della Protezione Civile, lo Stretto di Sicilia, il Mar Tirreno e lo Ionio meridionale dovrebbero essere molto mossi. Tuttavia, le temperature non dovrebbero registrare variazioni significative.