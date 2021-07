Meteo Sicilia, frena l’estate: arrivano i primi temporali estivi

Meteo Sicilia: l'estate frena e arrivano i temporali, ma solo su alcune zone dell'Isola. Ecco le previsioni per il weekend e per l'inizio della prossima settimana.

Meteo Sicilia: dopo il caldo e l’afa delle scorse settimane, che hanno fatto schizzare il termometro in ogni parte dell’Isola, è in arrivo una saccatura di bassa pressione tra Mediterraneo centrale ed Europa centrale. Come riferito da 3B Meteo, questo fenomeno sarà responsabile di tempo instabile in diverse parti del Paese. Anche il Sud sarà interessato, a partire dalla giornata di venerdì.

Meteo Sicilia: temporali in arrivo

Temporali in arrivo e abbassamento delle temperature sono previsti in Sicilia dalla giornata di oggi e per tutto il fine settimana. La discesa delle temperature inizierà dalla giornata di oggi, dove nessuna delle province arriverà ai 30 gradi. Dalla giornata di domani, invece, inizieranno le prime piogge, ma solo su alcune province.

A essere particolarmente colpite dal maltempo saranno le zone del nord-est dell’Isola e, in particolare, la provincia di Messina. Da domani, sabato 17 luglio 2021, e fino a martedì 20 luglio 2021, i rovesci non si fermeranno, secondo quanto riportato da 3B Meteo. Le temperature si aggireranno tra i 21 e i 27 gradi.

Rovesci anche nel Palermitano nelle giornate di sabato e domenica e nell’Ennese e nel Siracusano nella giornata di domenica. A rimanere soleggiate, invece, il Ragusano e il Catanese, che nelle ultime settimane ha fatto registrare altissimi picchi di calore.

Meteo Catania: le previsioni per i prossimi giorni

Niente piogge, almeno per il momento, a Catania e provincia. Qui le temperature continueranno a rimanere alte, ma senza toccare temperature eccessive. Previsti 30 gradi nella giornata di sabato 17 luglio. Nessun rovescio in vista fino alla giornata di mercoledì 21, quando – secondo il sito 3B Meteo – potrebbero verificarsi temporali tra le 14 e le 15.

La giornata di pioggia di mercoledì, tuttavia, corrisponderà a una temperatura più calda con un picco di 33 gradi. A partire da quella giornata, le temperature dovrebbero subire un nuovo rialzo, con picchi di 32 e 33 gradi nelle ore più calde.