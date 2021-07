Coronavirus, Sicilia ancora in peggioramento: vicina quota 300 casi

Coronavirus Sicilia, i dati del bollettino riportano una situazione ancora in peggioramento. Le cifre del contagio dal livello nazionale alle singole province.

Sotto la spinta delle varianti, i casi di Coronavirus in Sicilia continuano a salire. In soli due giorni si sono registrati più di 100 nuovi contagi. Con 288 positivi su quasi 12mila tamponi nel bollettino di oggi, la regione è seconda per incremento, tra Lombardia (420) e Veneto (261), terza. Il dato aumenta anche a livello nazionale, con 2.153 nuovi casi.

Coronavirus Sicilia: i dati del bollettino

Con la risalita dei contagi anche il numero di attuali positivi si fa più alto e sale a 3.938 unità, 143 in più rispetto a ieri. Ancora basso, invece, il dato relativo ai guariti odierni: 135. Con il bollettino di oggi, inoltre, la Sicilia supera quota 6mila decessi. Il dato è di 10 morti nelle ultime 24 ore e 6.006 dall’inizio della pandemia.

Sul fronte ospedaliero non si registrano nuovi ingressi tra ieri e oggi, ma è ancora alto il numero di ricoverati (137) e di pazienti in terapia intensiva (20, la terza regione con il dato più elevato).

Coronavirus Sicilia: i dati a Catania e nelle altre province

Nel dato odierno delle province, Caltanissetta spicca per numero di nuovi casi. I focolai Covid sono più attivi nel Nisseno e a Enna più che altrove. Proprio nell’entroterra siciliano, infatti, si trova l’ultima zona rossa diramata dal presidente della Regione, Nello Musumeci. Di seguito gli incrementi dei positivi nelle singole province.