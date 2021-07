Coronavirus Sicilia, nuovo comune in zona rossa: l’ordinanza

Un altro comune in Sicilia è entrato in zona rossa. Di seguito l'ordinanza predisposta del Presidente della Regione Nello Musumeci.

La situazione coronavirus in Sicilia desta preoccupazione. Tuttavia, dopo la notizia di ieri riguardante il probabile passaggio in zona gialla della Sicilia, un altro comune nell’isola è entrato in zona rossa. Si tratta del comune di Piazza Armerina in provincia di Enna.

A disporlo è stato il Presidente della Regione Nello Musumeci, con una propria ordinanza, sentito il sindaco e su richiesta dell’Azienda sanitaria provinciale di Enna. Il provvedimento sarà in vigore dal 14 al 21 luglio e si è reso necessario per un aumento considerevole del numero di positivi al Covid. Tuttavia, saranno consentite, trovandosi al di fuori del centro abitato, le visite guidate (previa prenotazione) alla Villa Roma del Casale.