Coronavirus, Sicilia seconda regione per contagi: i dati di oggi

Sicilia seconda per contagi da Coronavirus nell'ultimo del Ministero della Salute: ecco l'aggiornamento sulla situazione epidemiologica nell'Isola.

Coronavirus: il bollettino del Ministero della Salute di oggi evidenzia un incremento giornalieri di +888 contagi in tutta la Penisola. La variante Delta spaventa tutta l’Europa, ma i numeri in Italia sembrano ancora contenuti. Secondo il sottosegretario alla salute, Pierpaolo Sileri, tuttavia, la variante potrebbe diventare dominante nelle prossime settimane e determinare un aumento dei contagi.

Coronavirus Sicilia: i numeri del bollettino odierno

La Sicilia, secondo il bollettino diffuso oggi, risulta la seconda regione per contagi dopo il Lazio. Sono 150 i nuovi positivi nelle ultime 24ore per un totale di 233.440 positivi dall’inizio della pandemia. Cresce di 85 unità anche il numero degli attuali positivi, che arriva così a 3.735 positivi in tutta l’Isola.

Buono, tuttavia, il dato sui decessi: oggi sono 0 le vittime del Coronavirus nella nostra Isola. Si registrano, inoltre, 65 nuovi guariti per un totale di 223.713 guariti in Sicilia.

Coronavirus Sicilia: i dati delle province

In aggiornamento…