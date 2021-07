Myss Keta in concerto in Sicilia: annunciata tappa nel catanese

Proseguono i concerti in Sicilia: ad annunciare un ulteriore tappa è stata Myss Keta. Svelato il luogo del live nell'isola.

Myss Keta ha annunciato le date del suo tour “L 02 e tour” curato da DNA concerti. Il tour è partito il 21 giugno a Roma Cavea, proseguirà a Verona al Parco della Musica per poi passare da altre importanti città come Roma, Milano, Napoli e arriverà anche in Sicilia, il 4 settembre. Il concerto sarà svolto a Milo, in provincia di Catania, all’Opera Festival.

In un mondo profondamente cambiato, Myss Keta, torna in tour in una forma completamente inedita: a officiare musicalmente i rituali della sacerdotessa sarà per la prima volta la band DPCM, una formazione strumentale capace di avvolgere la voce della Signora fino a farla esplodere delle sue stesse passioni e formata da L I M al basso, Giungla alla chitarra e Danila Guglielmi alla batteria elettronica.