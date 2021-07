Coronavirus, in Sicilia 144 nuovi casi: i dati per provincia

Nuovo bollettino del Ministero della Salute: di seguito tutti i dati legati all'andamento del Coronavirus in Sicilia.

In Sicilia, grazie anche alla campagna vaccinale, si registrano alcuni dati positivi: tra questi, quelli legati ai posti occupati nelle terapie intensive. Tuttavia, il Coronavirus è ancora presente all’interno dell’Isola, ancora prima per numero di positivi giornalieri.

Se il bollettino di ieri indicava soltanto 58 nuovi casi, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 144 nuovi contagi. I tamponi processati, tuttavia, ammontano a 14.127 (contro i soli 7.803 di ieri).

Si riducono di tre unità i ricoveri ordinari in ospedale, ma si registra un nuovo ingresso in terapia intensiva. Ulteriori 4 persone sono decedute per via del Covid-19.

Attualmente la Sicilia conta 3.478 positivi al Covid, di cui:

137 ricoverati in reparti ospedalieri ordinari;

18 in terapia intensiva;

3.323 in isolamento domiciliare.

I guariti, con i nuovi 240 emersi dal bollettino di oggi, raggiungono quota 222.923.

I dati per provincia

Di seguito i nuovi casi suddivisi per provincia:

a Caltanissetta 46;

a Palermo 13;

a Messina 9;

a Catania 22;

a Siracusa 6;

a Ragusa 9;

a Enna 2;

ad Agrigento 16;

a Trapani 21.

E in Italia?

A livello nazionale, invece, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 907 nuovi positivi, oltre che 24 ulteriori vittime.