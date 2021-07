Concorsi Sicilia: i bandi ancora attivi

Concorsi Sicilia: ancora alcuni bandi attivi e altri prossimi alla scadenza. Posizioni lavorative aperte per Università e settore sanitario.

Concorsi Sicilia: ancora pochi giorni per poter inviare le relative domande e sperare di essere assunti presso l’Asp di Trapani e l’Università di Palermo. Ancora un po’ di tempo, invece, per inoltrare la domanda per Aziende ospedaliere di Catania e Palermo. Di seguito, tutti i dettagli sui bandi in scadenza e quelli ancora in corso.

Asp Trapani

L’Asp di Trapani ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di otto posti di dirigente medico di pediatria. La domanda di partecipazione andrà compilata online tramite il sito dell’Asp entro e non oltre il 15 luglio 2021, pena esclusione dal concorso.

Università di Palermo

L’Università di Palermo seleziona, per titoli ed esami, candidati per la copertura di un posto di tecnologo, categoria D, a tempo determinato (nello specifico per la durata di ventiquattro mesi), per il Dipartimento di scienze della terra e del mare.

Il concorso è indetto per un progetto in particolare, ovvero “Implementazione delle camere UV nella rete di monitoraggio vulcanico del laboratorio di geofisica sperimentale”.

La candidatura viene mandata telematicamente entro le ore 14 del 15 luglio 2021 utilizzando la piattaforma telematica. È necessario avere una PEC personale per eventuali comunicazioni. Solo per i candidati stranieri, il possesso di un indirizzo di PEC personale non è necessario: potranno completare la domanda con il solo indirizzo e-mail personale. Tuttavia, i candidati sono tenuti a versare un contributo di 10 euro.

Aziende ospedaliere di Catania e Palermo

I concorsi Sicilia non sono finiti qui. L’azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “G. Rodolico” – San Marco di Catania ha indetto un concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 4 posti di dirigente medico.

Inoltre, a Palermo, l’AO Ospedali riuniti “Villa Sofia Cervello” seleziona personale, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi quinquennali di direzione di struttura complessa riservate alle seguenti unità operative e discipline:

Cardiologia P.O. V. Cervello – disciplina di cardiologia;

P.O. V. Cervello – disciplina di cardiologia; Medicina trasfusionale P.O. V. Cervello – disciplina di medicina trasfusionale;

P.O. V. Cervello – disciplina di medicina trasfusionale; Neurochirurgia P.O. Villa Sofia – disciplina di neurochirurgia;

P.O. Villa Sofia – disciplina di neurochirurgia; Chirurgia generale e oncologic a P.O. V. Cervello – disciplina di chirurgia generale;

a P.O. V. Cervello – disciplina di chirurgia generale; Neonatologia P.O. V. Cervello – disciplina di neonatologia;

P.O. V. Cervello – disciplina di neonatologia; Microbiologia e virologia P.O. Villa Sofia – disciplina di microbiologia e virologia;

P.O. Villa Sofia – disciplina di microbiologia e virologia; Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza P.O. V. Cervello, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza;

P.O. V. Cervello, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza; Cardiologia P.O. Villa Sofia – disciplina di cardiologia;

P.O. Villa Sofia – disciplina di cardiologia; Oncoematologia P.O. V. Cervello – disciplina di ematologia;

P.O. V. Cervello – disciplina di ematologia; Oculistica CTO – disciplina di oftalmologia;

CTO – disciplina di oftalmologia; Patologia clinica P.O. Villa Sofia – disciplina di patologia clinica;

P.O. Villa Sofia – disciplina di patologia clinica; Neurologia P.O. Villa Sofia – disciplina di neurologia;

P.O. Villa Sofia – disciplina di neurologia; Direzione medica Presidio P.O.V. Cervello – disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero;

Presidio P.O.V. Cervello – disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero; Ortopedia pediatrica P.O. V. Cervello – disciplina di ortopedia e traumatologia.

Inoltre, l’AOU Policlinico Paolo Giaccone ha riaperto i termini per il concorso, per titoli ed esami, per 1 dirigente medico, disciplina di urologia. La scadenza per questi concorsi è fissata al prossimo 26 luglio.