Coronavirus, Sicilia seconda per nuovi casi: i dati del bollettino

Coronavirus Sicilia, il bollettino segnala una leggera diminuzione dei casi rispetto a ieri. I dati nazionali, regionali e provincia per provincia.

Coronavirus Sicilia in leggera diminuzione rispetto agli ultimi giorni. Il bollettino di oggi, venerdì 2 luglio, segnala la presenza di 115 nuovi casi su 13.481 tamponi. L’Isola è la seconda sul territorio nazionale per incremento di positivi, preceduta solo dalla Lombardia (143). In tutto, oggi si registrano 794 positivi.

Coronavirus Sicilia: il bollettino del 2 luglio

Il numero di attuali positivi in Sicilia continua a diminuire. Gli ultimi aggiornamenti segnalano una discesa a 3.725 persone ancora positive (-160 rispetto a ieri). Il dato è in miglioramento grazie anche all’aumento dei guariti, 270 nel bollettino odierno. Sono 5, invece, i decessi, che portano il totale delle vittime dall’inizio della pandemia a 5.979.

Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, in Sicilia si registra uno dei tre ingressi in reparto su tutto il territorio nazionale. Nell’Isola, inoltre, ci sono ancora 154 positivi con sintomi ricoverati nei reparti ordinari e 19 in terapia intensiva.

Sull’Isola si registra inoltre un tasso di circolazione della variante Delta inferiore alla media nazionale, in aumento rispetto alle scorse settimane.

Coronavirus Sicilia: i dati delle province