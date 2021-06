Coronavirus Sicilia, lieve risalita di contagi rispetto a ieri: oggi +142

Nuovo bollettino del Ministero della Salute: in Sicilia, oggi, oltre 100 nuovi casi. Di seguito tutti i dati regionali relativi al Coronavirus.

Risalgono lievemente i nuovi contagi da Coronavirus in Sicilia: nelle ultime 24 ore, secondo l’ultimo bollettino del Ministero della Salute, sono stati registrati 142 nuovi contagi (ieri erano stati 99). Anche oggi l’Isola è la prima regione in Italia per nuovi contagi. Gli attuali positivi al Coronavirus in Sicilia diventano 4.031, 196 in meno rispetto all’ultimo bollettino.

Si indicano, inoltre, ulteriori 3 vittime e 335 guariti.

Per quanto riguarda i ricoveri, quelli in regime ordinario ammontano oggi a 155 (7 in meno rispetto a ieri), mentre in terapia intensiva si contano 20 posti letto occupati (4 in meno rispetto alle 24 ore precedenti). Non si registrano, inoltre, nuovi ingressi in rianimazioni.

I dati per provincia

Di seguito i dati Covid in Sicilia divisi per provincia:

Palermo 13 nuovi casi;

Catania 30;

Siracusa 16;

Trapani 20;

Ragusa 4;

Agrigento 2;

Caltanissetta 25;

a Enna 14;

0 a Messina.

E in Italia?

A livello nazionale, nelle ultime 24 ore, sono state registrati 776 nuovi positivi al Covid-19. Sono, invece, 24 le nuove vittime in Italia.