Meteo Sicilia, allerta rossa e rischio incendi: Catania tra le città più calde

Meteo Sicilia, è allerta rossa per il caldo: prevista una nuova ondata di afa. La Protezione civile segnala rischio incendi su tutta l'Isola.

Per la settimana appena iniziata è prevista un’altra ondata di caldo, che potrebbe causare anche incendi. Per questo la Protezione Civile regionale segnala l’allerta arancione per tutta l’Isola e quella rossa nello specifico per Palermo e Trapani.

Le province più colpite da questa afa saranno Catania, Messina, Trapani e Palermo, dove le temperature raggiungeranno i 37/38 gradi. Le giornate più calde, invece, sono previste mercoledì 30 giugno e giovedì 1 luglio, quando si arriverà anche a picchi di 44 gradi.

Per mercoledì, addirittura, il Ministero della Salute indica col bollino rosso Catania, Ancona e Campobasso, il che significa che ci sarà il massimo livello di rischio per tutti e non solo per le categorie più esposte.