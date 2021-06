Cielo giallo e sabbia del Sahara sulla Sicilia: lo scatto della NASA

Cielo giallo e sabbia del Sahara in questi giorni sulle regioni del Sud Italia e, in particolare, sulla Sicilia. Colpa dell'anticiclone nord-africano.

Uno scatto satellitare dei giorni scorsi del Nasa Earth Observatory mostra la grande quantità di pulviscolo sahariano presente nei cieli del Centro-Sud e, in particolare, sulla Sicilia.

“L’arrivo della nube di sabbia sahariana non è insolito e accade un paio di volte l’anno — ha detto il meteorologo David Wally sul New York Times –. I pennacchi sono di solito di breve durata, non più di una settimana”.

Come indicato su 3BMeteo, l’afa di questi giorni e la sabbia sahariana sono associate all’anticiclone Nord-Africano, che in Sicilia ha fatto toccare punte di 43 gradi in città come Catania. Il pulviscolo sahariano ha raggiunto tutte le regioni del Centro-Sud, rendendo il cielo più giallo-arancione del normale.