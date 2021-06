Meteo Catania, ancora caldo anomalo: nuova allerta rossa

Il caldo intenso continua a farsi sentire in tutta la Sicilia. In particolare, oggi e domani, Catania e Palermo saranno le principali protagoniste.

La Protezione civile regionale ha emanato un nuovo avviso per rischio incendi e ondate di calore, valido nelle giornate di oggi, 25 giugno e domani 26 giugno.

Nel bollettino, Catania e Palermo sono le zone più colpite. Si prevede un rischio di livello 3, di massima allerta per le ondate di calore in questi giorni. Le temperature previste continuano a persistere sui 35/36°.

Con il livello 3, le ondate di calore possono persistere per tre o più giorni consecutivi. Per tale ragione, la Protezione civile invita ad adottare interventi di prevenzione per la popolazione più a rischio.

Rimane inalterata la previsione per il rischio di incendi, con una pericolosità media e un livello di preallerta