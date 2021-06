Meteo Catania, ancora alte temperature: le previsioni per il weekend

Giornate roventi anche nel fine settimana ormai alle porte. Previste temperatura molto alte in tutta Italia e in particolare in Sicilia, con il meteo Catania che toccherà picchi anche di 39°. Non si prevedono significative variazioni neanche per la settimana a venire.

Il super anticiclone africano non darà tregua nei prossimi giorni. Secondo quanto riportato da ilMeteo.it, sono previste temperature roventi per tutta Italia e anche il meteo Catania prevede forte afa e caldo intenso. Unica possibile novità sarà che alcuni settori in Italia potrebbero risentire di una bassa pressione in transito sul centro Europa che potrebbe comportare improvvisi acquazzoni.

Il finesettimana ormai alle porte si aprirà con una certa stabilità atmosferica, grazie proprio all’anticiclone disteso su tutto il bacino del Mediterraneo. Il prossimo sabato sarà presente tanto sole da Nord a Sud, con una media superiore rispetto al periodo dell’anno, con punte che arriveranno fino a 33/34°, specialmente in Sicilia. Stessa cosa si prevede per domenica 27 giugno.

Solo il Settentrione potrebbe vedere qualche turbolenza, tuttavia poco rassicurante giacché si tratta di violenti temporali, con elevato rischio di grandinate e raffiche di vento nella zona delle Alpi. Il tutto è causato da una circolazione depressionaria collocata tra Spagna, Francia e Regno Unito. Mentre anche nella settimana a venire soffriremo un intenso caldo con giornate stabili e pienamente estive. La Sicilia non vedrà dunque abbassarsi le temperature fintantoché l’anticiclone che imperversa sul nostro territorio non deciderà a lasciare la zona.

Le previsioni per sabato 26 giugno

Il Meteo Catania per la giornata di domani sarà decisamente rovente. Il picco massimo delle temperature si raggiungerà nel pomeriggio, poco nuvoloso insieme alla sera, in cui si registreranno 39 °C, in lieve calo rispetto alla giornata odierna. Il vento passerà da debole a moderato nel corso della giornata, e soffierà da Ovest-Nord-Ovest con una intensità di 17 km/h.

Le previsioni per domenica 27 giugno

Anche per domenica previste temperature da mare, con ben 13 ore di sole e la temperatura minima che si aggirerà intorno ai 25 °C e la massima intorno ai 38 °C. Nessuna nuvola a coprire il cielo e venti completamente assenti. La temperatura percepita non dovrebbe subire variazioni rispetto a quella prevista.