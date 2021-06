Catania, al via Bike Sharing: come funziona il servizio

Nella giornata di ieri, è stato presentato il nuovo servizio di bike sharing, erogato dal Comune di Catania in accordo con l'Azienda Metropolitana Trasporti e l’azienda di trasporto Amat di Palermo.

Il sindaco di Catania, Salvo Pogliese e il presidente dell’Amt Giacomo Bellavia hanno presenziato all’evento, tenutosi ieri, in merito all’attivazione del bike sharing. Inoltre, erano presenti all’evento anche i consiglieri di amministrazione Agata Parisi e Alessio Zizzo, gli assessori comunali alla mobilità Giuseppe Arcidiacono, ai vigili urbani Alessandro Porto e allo Sport e politiche comunitarie Sergio Parisi. Presenti anche prorettore dell’Università di Catania e il direttore generale di Amt Marcello Marino.

“Il bike sharing è un altro passo in avanti verso una città con una mobilità più europea e cioè più ecosostenibile. – dichiara Pogliese – Queste prime cinquanta biciclette rappresentano la prima parte di un piano che si sta gradualmente attuando per incentivare la cosiddetta mobilità dolce. Abbiamo in corso la procedura di aggiudicazione di 41 km di piste ciclabili e a fine luglio avremo anche i monopattini elettrici a utilizzo condiviso, visto che l’affidamento del servizio da parte del Comune è già in corso“.

“A breve – ha aggiunto Pogliese – avremo il parcheggio Sanzio e quello di corso Sicilia. Gran parte del percorso per una nuova mobilità è già stato compiuto. Lancio un appello a tutti affinché siano rispettate queste biciclette. Sono un patrimonio comune che va tutelato per l’evidente utilità collettiva che ne deriva“.

Come funziona il servizio

Le biciclette elettriche messe a disposizione per gli abbonati saranno 50, distribuite in cinque diverse zone del capoluogo etneo, esattamente: piazza Stesicoro, piazza Roma, piazza Borsellino, piazza Giovanni XXIII, Piazza Leonardo Sciascia.

Tuttavia, per coloro che volessero affittare la bici, potranno semplicemente registrarsi attraverso l’app resa nota da Amigo e, una volta fatta la registrazione, si possono scegliere e prenotare i mezzi. L’abbonamento ha un costo annuale di 25 euro ed è integrato con il servizio di car sharing, caso unico in Italia: i primi 30 minuti sono gratuiti, per poi crescere a secondo del tempo di noleggio, passata invece un’ora e mezza il costo ammonta a 0,50 euro ciascuna, dopo si pagherà 2 euro.

Anche i minorenni con almeno 16 anni di età, con autorizzazione dei genitori, potranno usufruire del servizio