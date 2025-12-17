Lanciato negli scorsi giorni, a Catania, il nuovo servizio Catania Car & Bike Sharing, con il claim “Prenoti, Parti e Arrivi a Destinazione”. Il nuovo progetto ha già ricevuto una forte adesione da parte dei cittadini, confermando così l’interesse crescente verso soluzioni di mobilità più ecologiche e in grado di migliorare la qualità della vita urbana. In poche parole, il servizio, promosso e gestito da AMTS Catania S.p.A., permette agli utenti di pagare per l’utilizzo del veicolo piuttosto che possederlo, favorendo la condivisione dei mezzi. In questo modo, l’impiego dell’auto è limitato al tempo strettamente necessario.

Apprezzamenti da parte dei cittadini

A sottolineare il valore dell’iniziativa è l’assessore comunale alla Mobilità Luca Sangiorgio: ”siamo soddisfatti della risposta dei cittadini perché dimostra che Catania è pronta a compiere scelte responsabili in tema di mobilità sostenibile. .Il car e bike sharing rappresentano uno strumento concreto per ridurre l’uso dell’auto privata a vantaggio di quella condivisa o delle bici, con ricadute positive sul traffico sull’ambiente e sulla vivibilità urbana. La rimodulazione dell’offerta degli stalli delle biciclette e la loro collocazione nei luoghi strategici della città -ha concluso l’assessore– si colloca nella direzione di rendere questi servizi a costi contenuti, sempre più accessibili e integrati con le esigenze quotidiane di residenti, studenti e lavoratori”.

Le diverse modalità di utilizzo

Il servizio offre diverse modalità di utilizzo per il car sharing, sia con formula andata e ritorno che one-way, consentendo la sosta nelle zone blu e l’accesso alle corsie preferenziali. Per quanto riguarda il bike sharing, è disponibile un servizio station-based, con postazioni distribuite capillarmente su tutto il territorio comunale, inclusa l’area dell’Aeroporto Fontanarossa. L’iscrizione annuale al servizio di Car e Bike Sharing ha un costo di 25 euro, mentre l’adesione al solo Bike Sharing è gratuita. Per maggiori dettagli sulle modalità di utilizzo, le tariffe, la mappa delle postazioni e l’app CTGO, è possibile consultare tutte le informazioni disponibili online.

Come prenotare con l’app

Per poter prenotare una macchina sarà necessario scaricare l’app gratuita CTGO Car&Bike sharing e registrati inserendo i dati richiesti. Una volta prenotato il veicolo scelto, si potrà aprire direttamente in app, le chiavi saranno conservate nel cruscotto. Infine, per terminare il noleggio parcheggia il veicolo, inserisci le chiavi nel vano in cui le hai trovate ed esci dall’auto. Controlla di aver chiuso i finestrini e che il veicolo sia nelle stesse condizioni di quando lo hai preso. Avvia la procedura di chiusura con la tua app per chiudere il veicolo e concludere quindi il tuo noleggio. Stesso sistema per le bici, uniche differenze la conclusione del noleggio, sarà necessario riportare la bicicletta in una delle stazioni di bike sharing disponibili sul territorio, agganciarla ad uno stallo libero e accertati che il led luminoso diventi verde.