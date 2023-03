Bike sharing a Catania: attivate nuove ciclostazioni in città

Amts ha deciso di potenziare il servizio di bike sharing a Catania attivando nuove ciclostazioni in città: ecco i dettagli.

Già da domani, martedì 21 marzo, saranno completamente attive altre 4 ciclostazioni dedicate al servizio di Bike Sharing nella città di Catania. Queste si aggiungono alle altre dislocate nella metropoli e presentate nei mesi scorsi da Comune di Catania e Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta Catania spa, che le hanno realizzate grazie a fondi strutturali europei e Pon Metro.

Il progetto

L’intervento progettuale rientra nell’ambito del complessivo servizio integrato “CTA Moving bici – bus – park“, finanziato dalle risorse Pon Metro (CT 6.1.2.g, ex POC CT I.2.1.b – costo totale 600 mila euro) e ha come obiettivo quello di diffondere la mobilità ciclistica tra gli utenti abituali della città.

È stato acquistato un totale di 175 bici, di cui 100 a pedalata assistita e 75 a pedalata muscolare.

I nuovi cicloposteggi

Tramite un avviso nel proprio sito, Amts fa sapere che anche in questi 4 cicloposteggi sono stati completati tutti i lavori necessari agli allacci delle utenze elettriche: potranno così entrare subito in piena operatività. Adesso, dunque, in città sono presenti 31 ciclostazioni operative, in attesa che vengano completati gli allacci delle ultime 6: piazza Palestro, piazza Federico II di Svevia, piazza Università (via Roccaforte), via Ferri, piazza Mancini Battaglia e viale Africa.

I siti cittadini interessati dalle nuove 4 sono quelli di piazza Dante, piazza Teatro Massimo, piazza Cardinale Pappalardo e via Timoleone, quest’ultima in prossimità della fermata Catania Picanello di Trenitalia.

Come usufruire del servizio?

È possibile prelevare automaticamente una bicicletta presso una delle ciclostazioni, utilizzarla e riconsegnarla presso un’altra (o la stessa) ciclostazione, pagando una tariffa dipendente dal tempo di utilizzo. Si ricorda che la prima mezz’ora è gratuita.

Per usufruire del servizio, inoltre, basta iscriversi sulla piattaforma Amts, caricare sul portale i documenti richiesti e sottoscrivere una tantum la quota di 25 euro l’anno, valida sia per il servizio di Car Sharing Amigo, sia per quello di Bike Sharing.