Concorsi Sicilia 2021: i bandi in scadenza

Concorsi Sicilia: alcune opportunità sono ancora riservate a chi è in cerca di un impiego. Di seguito le informazioni principali dei bandi ancora attivi.

Concorsi Sicilia: opportunità ancora attive sul territorio siciliano. Ecco tutti i bandi ancora attivi ma in scadenza per i quali è possibile candidarsi.

Università di Catania

L’Ateneo catanese ricerca nuove figure. Le assunzioni saranno a tempo determinato e pieno. In particolare, è stata indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di:

due unità di personale di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, e orario di lavoro a tempo pieno, per attività di collaborazione alla gestione del progetto EUNICE (European UNIversity for Customized Education) dell’Università degli studi di Catania;

Ospedale San Marco di Catania

Tra i vari concorsi Sicilia. ne è presente uno relativo all’ospedale San Marco di Catania. Di fatto, è stata indetta la procedura concorsuale, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato d:

quattro posti di dirigente medico disciplina direzione medica di presidio ospedaliero;

disciplina direzione medica di presidio ospedaliero; due posti di dirigente delle professioni sanitarie – area infermieristica ed ostetrica;

– area infermieristica ed ostetrica; undici posti di dirigente amministrativo.

Le scadenze dei bandi

I bandi di questi due concorsi Sicilia sono in scadenza. Pertanto, la domanda deve essere presentata nei prossimi giorni. In particolare, le domande di partecipazione per il bando indetto dall’Università di Catania devono essere presentate entro e non oltre la data del 28 giugno 2021. La scadenza del bando relativo all’Ospedale San Marco, invece, è il 1 luglio 2021.