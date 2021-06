McDonald's assume: posizioni aperte a Catania, Giarre e Belpasso. Il colosso apre nuove posizioni nel territorio siciliano: ecco tutte le info per candidarsi.

Dopo il lungo periodo di stallo economico molte multinazionali decidono di voler investire su diversi territori. Questo è il caso di Mc Donald’s con la ricerca di personale che ha avviato per 55 nuovi candidai da inserire nei ristoranti della provincia di Catania, più nello specifico 35 nella metropolitana, 10 a Giarre, 5 a Belpasso e 5 ad Acireale.

L’apertura di queste candidature rientra nel piano di recruiting nazionale che prevede l’assunzione di 2000 nuovi addetti di cui circa 1000 faranno parte dello staff organico dei nuovi ristoranti in apertura in 15 regioni italiane, mentre gli altri 1000 verranno distribuiti nel ristoranti già esistenti.

Ciò che l’azienda cerca nei suoi candidati è dinamicità, predisposizione al lavoro in team e contatto col cliente. Delle caratteristiche fondamentali per un risultato eccellente nel servizio che verranno poi rafforzate dai diversi percorsi di formazione che l’azienda offre ai suoi addetti. Un opportunità di poter crescere professionalmente e personalmente in un ambiente giovane e dinamico.

E’ possibile inviare la candidatura direttamente sul sito di ”Mc Donald’s.it” che predispone la compilazione di un questionario che tratta diverse tematiche , tra cui la disponibilità oraria e la disponibilità di trasferirsi per lavoro. I candidati che saranno ritenuti idonei verranno poi contattati direttamente da McDonald’s per un colloquio individuale , così da poter conoscere più da vicino l’ambiente aziendale.