McDonald’s assume 202 persone in Sicilia: come e dove candidarsi

McDonald's assume in Sicilia. L'azienda, con un organico di 25mila dipendenti in Italia, è pronta ad ampliarsi ulteriormente. Ecco dove e come candidarsi.

McDonald’s è pronta ad assumere oltre 200 persone in Sicilia, con un programma di recruiting lanciato a livello nazionale che mira a coprire un totale di 2.000 posizioni scoperte. Si tratta di un forte segnale di ripresa per l’economia: 1.000 dei nuovi assunti verranno inseriti nelle nuove aperture in programma in 15 regioni italiane, l’altra metà lavorerà nei ristoranti già esistenti.

McDonald’s assume in Sicilia: requisiti e posizioni aperte

La multinazionale del fast food è alla ricerca in tutta Italia di figure da inserire nella crew in qualità di “Addetto ristorazione“. L’attività, si legge sul sito dell’azienda, è divisa tra cucina e sala ristorante ed è prevista una formazione specifica in tutte le posizioni.

In cucina, il Crew prepara i prodotti, collabora con i colleghi per gestire al meglio le richieste e ha la possibilità di conoscere tutti gli elementi della gestione di cucina professionale e attività di ristorazione. In sala, il Crew si occupa di accogliere i clienti e di supportarli nella scelta dei diversi menù.

Tra i requisiti, viene richiesta:

Flessibilità e disponibilità a lavorare part-time , su turni giornalieri e notturni, durante i weekend e giorni festivi.

, su turni giornalieri e notturni, durante i weekend e giorni festivi. Diploma di scuola media superiore.

di scuola media superiore. Ottime doti relazionali e orientamento al team working.

Come requisito preferenziale, la conoscenza di un’altra lingua oltre l’italiano.

McDonald’s in Sicilia: dove candidarsi

In tutto, McDonald’s in Sicilia assume 202 lavoratori. Le posizioni aperte sono presenti in tutte le province, ma la maggior parte si trovano a Catania e Palermo. Di seguito la suddivisione delle assunzioni nelle varie città e province interessate.

Palermo: 70 assunzioni.

Carini (PA): 10 assunzioni.

Catania: 35 assunzioni.

Giarre: 10 assunzioni.

Acireale: 5 assunzioni.

Belpasso: 5 assunzioni.

Messina: 10 assunzioni.

Milazzo (ME): 5 assunzioni.

Agrigento: 15 assunzioni.

Trapani: 5 assunzioni.

Castelvetrano (TP): 5 assunzioni.

Siracusa: 12 assunzioni.

Caltanissetta: 5 assunzioni.

Gela (CL): 5 assunzioni.

Enna: 5 assunzioni.

Come candidarsi

Gli interessati possono candidarsi tramite direttamente sul sito (McDonald’s.it) attraverso la compilazione di un questionario su diverse tematiche, quali la disponibilità oraria, il tipo di mansioni a cui si è interessati e il caricamento del proprio CV. I candidati idonei verranno ricontattati da McDonald’s per un colloquio individuale.

Per candidarsi è possibile visitare la sezione “Entra nel Team” a questo link.