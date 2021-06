Lavoro Catania, da Ikea a Pandora: le offerte attive

Sono diverse le offerte attive di lavoro Catania e provincia. Più di una posizione è riservata dall'azienda IKEA, altre da Bialetti e Pandora: le informazioni.

Tutti coloro che sono alla ricerca di un impiego nella zona di Catania e provincia accoglieranno con piacere la notizia dell’apertura di diverse posizioni in alcuni negozi e aziende. Nonostante la crisi vissuta negli scorsi mesi da tutti i settori economici, le prime riaperture fanno ben sperare per il futuro. E la stessa ricerca di personale sembra essere decisamente un segnale positivo e di ripartenza dell’economia italiana.

Al momento a Catania e provincia sono aperte diverse posizioni per lavorare con la nota azienda di arredamento svedese IKEA, e ancora con Pandora e Bialetti. Ecco le caratteristiche e le informazioni principali delle offerte di lavoro.

Lavoro Catania: IKEA

Al momento l’azienda svedese offre ben due posizioni di lavoro per la sede presente nel territorio di Catania. Nello specifico si tratta di due offerte part-time da Addetto/a Vendite e Addetto/a Food. Per presentate la candidatura di entrambe le offerte si consiglia di visionare l’annuncio di lavoro sul sito ufficiale IKEA.

IKEA: Addetto/a vendite

La posizione rientra nell’area Sales and Commercial, prevede un impiego part-time ed è possibile presentare la candidatura fino al 19 giugno 2021.

In particolare, si ricerca personale che sappia rapportarsi con i clienti con cortesia e offrendo loro l’uso di tutti i servizi disponibli in IKEA. Si richiede anche una precedente esperienza come addetto/a alle vendite.

Il ruolo dell’addetto/a vendite prevede il mantenimento dell’area assegnata in una condizione pulita, ordinata e ben organizzata e prezzata. Inoltre, sarà necessario saper comprendere i bisogni e le necessità dei clienti con i quali si avrà a che fare e saperli consigliare nel modo migliore sulle soluzioni da assumere nelle loro abitazioni.

IKEA: Addetto/a Food

Per quanto riguarda questo secondo impiego part-time, l’area di riferimento è quella denominata Food & Restaurant e anche in questo caso la scadenza per la presentazione delle candidature è prevista per il 19 giugno 2021.

Nello specifico, IKEA ricerca persone che abbiano lo spirito di servizio, siano orientate alla vendita e si sentano moticate a lavorare in un ambiente come quello offerto dall’azienda svedese. Sarà un vantaggio avere precedente esperienza nell’ambito indicato.

Le responsabilità dell’impiegato saranno quelle di focalizzarsi sui clienti, accogliendoli e agendo in base alle loro richieste e suggerimenti, mantenere l’area di lavoro ordinata, pulita e organizzata e agire nel rispetto della sicurezza e dell’efficienza quotidiana.

Pandora

L’ormai nota azienda danese Pandora è alla ricerca di personale da impiegare in una sua sede a Catania. La posizione disponibile è quella di Sales Associates part-time di 20 ore su turni, il cui ruolo sarà quello di spingere sull’attività di vendita online/offline, organizzare il negozio, gli ordini, i resi e le spedizioni.

Nello specifico, si richiede una capacità di comprensione dei bisogni del cliente, possesso del diploma di scuola secondaria di II livello o un titolo superiore, oltre all’esperienza pregressa nell’area vendita o di assistenza alla clientela. Inoltre, si richiede la conoscenza delle operazioni di cassa e dei principali strumenti informatici ed elettronici.

Tra le competenze personali, si richiede un generale orientamento al risultato, flessibilità e capacità di lavorare in squadra e di comunicare apertamente sia internamente all’azienda che con i clienti. Per presentare la candidatura, si consiglia di visionare il sito ufficiale.

Lavoro Catania: Bialetti

L’azienda offre lavoro come Addetto/a Vendita part-time 20 ore al centro commerciale “Katanè”. Si ricerca personale con esperienza precedente nel ruolo assegnato, soprattutto nel settore casalingo o di piccoli elettrodomestici, con una preparazione riguardo la vendita assistita. Si preferisce un candidato con ottime capacità comunicative, attitudine commerciale, precisione e doti organizzative. Infine, si richiede flessibilità e disponibilità a lavorare su turni e nei festivi.

Le responsabilità assegnate alla figura prevedono la gestione della cassa e della contabilità del negozio, l’organizzazione del magazzino e il visual merchandising per l’allestimento degli spazi espositivi, oltre all’accoglienza della clientela.