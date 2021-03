McDonald’s sceglie ancora la Sicilia, Arancia Rossa IGP torna nei McCafé

McDonald's sceglie un prodotto siciliano: l'arancia rossa IGP è di nuovo nei menù.

Anche McDonald’s, realtà multinazionale, sceglie di valorizzare rendere protagonista del suo menù il frutto della Sicilia per eccellenza, l’Arancia Rossa IGP.

Ben 190 tonnellate di arance nei 470 McCafé di tutta Italia diventeranno spremute fresche disponibili anche per l’asporto, al McDrive e con McDelivery.

Le Arance Rosse di Sicilia IGP, provenienti dalla Piana di Catania alle pendici dell’Etna, vantano una coltivazione locale riconosciuta dal Consorzio di Tutela.

“Siamo lieti che il frutto simbolo del nostro territorio sia ancora una volta presente nei McCafè di tutta Italia – afferma il presidente Consorzio di tutela Arancia Rossa di Sicilia IGP Giovanni Selvaggi – Non c’è modo migliore di far conoscere la bontà delle nostre arance che farle consumare a chi non ha mai avuto modo assaggiarle. Andiamo avanti così augurandoci di poter collaborare ancora con McDonald’s e con tutti coloro che hanno a cuore la salute dei consumatori e le nostre eccellenze agroalimentari”.

McDonald’s ha, dunque, deciso di valorizzare un prodotto siciliano buono, fresco e genuino e fonte naturale di vitamina C per contribuire alla filiera agroalimentare del Paese con circa 200 milioni di euro l’anno.