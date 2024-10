Lo scorso sabato 28 settembre, il lungomare di Catania ha fatto da palcoscenico per la prima tappa dell’iniziativa “Insieme a te per l’ambiente”, promossa da McDonald’s con il patrocinio del Comune di Catania. Questo evento ha visto un’imponente partecipazione, con oltre 130 volontari uniti per un obiettivo comune: rendere più pulita e vivibile la nostra città.

Una giornata di volontariato e solidarietà

L’iniziativa ha avuto inizio da Piazza Nettuno, un luogo simbolico per la città, e ha coinvolto non solo i dipendenti dei ristoranti McDonald’s di Catania, Acireale e Giarre, ma anche una serie di associazioni e enti locali, tra cui l’attivissima Clean Up. I partecipanti hanno lavorato con grande impegno, raccogliendo più di 100 chili di rifiuti, suddivisi in ben 27 sacchi. Questo sforzo collettivo ha dimostrato quanto sia importante l’unione delle forze per affrontare la questione dei rifiuti abbandonati e migliorare la salute dell’ambiente.

Contro il littering: una missione condivisa

Questa tappa è parte della quarta edizione di un’iniziativa nata dalla collaborazione tra McDonald’s, Assoambiente e Utilitalia, con l’intento di combattere il fenomeno del littering, ovvero l’abbandono di rifiuti in spazi pubblici. Un partner fondamentale di questa edizione è Retake, una fondazione non profit attivamente impegnata nella salvaguardia dell’ambiente e nella cura dei beni comuni. La sinergia tra questi soggetti mette in evidenza l’importanza di un approccio condiviso e coordinato per preservare il nostro patrimonio naturale.

McDonald’s: un impegno ecologico concreto

Questa iniziativa si inserisce perfettamente nel percorso di transizione ecologica che McDonald’s ha avviato negli ultimi anni. Tra le misure adottate, spicca l’eliminazione della plastica monouso e l’utilizzo di materiali sostenibili come la carta. Inoltre, nei ristoranti sono stati installati contenitori per la raccolta differenziata, favorendo la corretta separazione dei rifiuti. McDonald’s collabora anche con Comieco per garantire che il packaging in carta sia riciclabile e promuove una campagna di sensibilizzazione per educare i propri clienti sulle corrette modalità di smaltimento dei rifiuti.

Il futuro dell’ambiente è nelle nostre mani

L’evento di Catania è un esempio lampante di come la comunità può unirsi per un obiettivo comune, dimostrando che il cambiamento inizia da ciascuno di noi. Attraverso iniziative come “Insieme a te per l’ambiente”, McDonald’s e i cittadini catanesi stanno dando un contributo significativo alla salvaguardia del nostro ambiente, sottolineando l’importanza di prendersi cura degli spazi che ci circondano. Solo lavorando insieme potremo costruire un futuro più sostenibile per le generazioni a venire.