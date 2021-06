Test Medicina 2021: quando iscriversi? Le ultime novità sul decreto MIUR

Test di Medicina 2021 quando iscriversi? In tanti si domandano quali sono le modalità di iscrizione alla prova. Per conoscerle, occorre il decreto MIUR.

C’è grande attesa per la pubblicazione del Decreto Miur per il test di Medicina 2021. Ogni anno, il Miur pubblica un decreto con tutte le informazioni fondamentali per chi vorrà sostenere la prova di Medicina.

Attraverso questo documento ufficiale, si comunicano alcune informazioni utili come:

Come iscriversi al Test Medicina 2021

Argomenti da studiare per affrontare la prova

Data di pubblicazione della graduatoria

Ogni anno la pubblicazione del decreto avviene entro la fine di giugno, quindi probabilmente non ci sarà ancora molto da attendere, se verranno rispettati i tempi. L’emergenza epidemiologica ha, infatti, cambiato influito molto sui test di ammissione di tutte le università italiane.

Il numero dei posti, suddivisi nelle varie sedi, verrà invece reso noto con un successivo decreto, che probabilmente verrà pubblicato a luglio 2021.

Una cosa nota già da mesi è, invece, la data del test di ammissione: quest’anno la prova si terrà il 3 settembre. Ricordiamo che la data è uguale per tutte le sedi italiane, dato che si tratta di un test a numero programmato nazionale. Il 3 settembre, contemporaneamente in tutta Italia, molti aspiranti medici cercheranno di realizzare il proprio sogno.

Molti studenti italiano hanno già terminato il proprio esame di maturità e, dopo una piccola pausa, sono intenzionati a riprendere in mano i libri. Non è facile prepararsi per i test di ammissione a numero chiuso, come quello di Medicina, che richiede tanto studio e impegno.

Per questo, in tanti attendono con ansia la pubblicazione del decreto ufficiale, con il quale il Miur comunicherà informazioni certe sui programmi di studio.

In attesa di conoscere maggiori dettagli e la pubblicazione del decreto Miur, ecco un pratico simulatore di esami.