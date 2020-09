Test Medicina 2020: il punteggio minimo per ogni ateneo è finalmente noto. Ecco tutti i dettagli con i punteggi registrati nei vari atenei italiani.

Dal Nord al Sud, tutti gli Atenei italiani sono pronti ad accogliere gli ammessi al corso di laurea magistrale a ciclo unico di Medicina. La graduatoria unica nazionale, pubblicata nella giornata di ieri – martedì 29 settembre -, offre la visione completa dei punteggi e degli ammessi/idonei/non ammessi a Medicina, ricavando anche il punteggio minimo per ogni Ateneo.

Medicina: punteggio minimo per ogni ateneo

Riguardando i punteggi minimi dell’anno precedente, rimangono alcune costanti. Infatti, si riconferma l’Ateneo più ambito (per Medicina), quello di Milano Bicocca che rimane l’università con il punteggio minimo più alto (57,8 nel 2020 contro i 56,1 nel 2019). Mentre è ancora l’Università di Messina a registrare il punteggio minimo più basso a livello nazionale: esattamente con un totale di 39,5 punti nel 2020 (contro i 41,4 punti del 2019).

Ecco qui la lista completa degli Atenei con i loro punteggi minimi totalizzati ai test d’ammissione per Medicina:

Milano Bicocca: 57,8

Bologna: 51,8

Milano: 51,5

Pavia: 51,1

Padova: 49,7

Padova (sede di Treviso): 48,5

Verona: 47,7

Trento: 47,5

Modena – Reggio Emilia: 47,1

Brescia: 46,9

Bologna (sede di Ravenna): 46,3

Bologna (sede di Forlì): 46,2

HT Sapienza: 46,2

Torino: 45,9

Piemonte Orientale: 44,9

Firenze: 44,8

Parma: 44,7

Trieste: 44,3

Genova: 43,6

Udine: 43,6

Pisa: 43,5

Bari: 43,2

Policlinico Sapienza: 42,9

Ferrara (sede Ferrara): 42,8

Napoli Federico II: 42,6

Siena: 42,2

S. Andrea Sapienza: 42

Foggia: 41,9

Salerno: 41,8

Politecnica delle Marche: 41,6

Polo Pontino Sapienza: 41,3

Perugia: 41,2

Bari (sede di Taranto): 41

Chieti: 41

L’Aquila: 40,8

Catania: 40,5

Molise: 40,4

Sassari: 40,3

Vanvitelli: 40,2

Cagliari: 40,1

Catanzaro: 39,8

Messina: 39,5

Ammissione Medicina 2020: assegnazioni delle sedi

Il prossimo step sarà portato avanti dal consorzio universitario italiano Cineca, il quale dovrà procedere con l’assegnazione delle sedi. In questo caso, la lista degli ammessi si divide in due ulteriori code di accesso: gli “assegnati“, ai quali è garantita una priorità dell’assegnazione della sede disponibile (che potrebbe coincidere con una prima preferenza); e i “prenotati“, ovvero coloro ai quali viene assegnata la sede indicata dalla seconda preferenza in poi.

Chi risulta assegnato avrà 4 giorni disponibili per per l’immatricolazione nella sede e corso di laurea a cui si risultata assegnati; se l’immatricolazione non avviene entro 4 giorni, il posto sarà definitivamente perduto. Mentre i prenotati potranno aspettare anche le eventuali rinunce in alcune sedi indicate come prime preferenze.